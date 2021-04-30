Москва, , 14:38 — REGNUM Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил 61,8%. О своем доверии главе государства заявили 66,9% граждан, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На втором месте по уровню доверия граждан находится вице-премьер Михаил Мишустин (54,5%), на третьем — Владимир Жириновский (30,8%). Геннадию Зюганову доверяют 24,7%, Сергею Миронову — 21,6% опрошенных.

Партию «Единая Россия» поддерживают 30,0% респондентов, КПРФ — 12,2%, ЛДПР — 10,3%, «Справедливую Россию» — 7,4%.

Телефонный опрос проведён в феврале-апреле 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2021 года О своем доверии президенту России Владимиру Путину заявляли 65,2% граждан.

Читайте подробнее: Путину доверяют более 65% жителей России