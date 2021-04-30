Джакарта, , 14:38 — REGNUM Власти индонезийской провинции Ачех встретились с послом Чехии для обсуждения сотрудничества в ряде секторов, сообщает Antara.

На встрече, которая длилась около часа, обсуждались пять возможностей сотрудничества, а именно в сферах инфраструктуры и энергетики, туризма, агропромышленности, образования и особых экономических зон.

Что касается образования, губернатор Нова Ирианщах пояснил, что правительство провинции Ачех разработало множество программ для отправления студентов за границу.

Посол Чехии в Индонезии Ярослав Долечек намерен провести бизнес-форум в июне 2021 года.

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