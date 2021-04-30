Ярославль, 30 апреля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков прокомментировал задержания своего советника, директора АО «Вознесенский» Сергея Бакшина и заместителя директора Агентства по муниципальному заказу ЖКХ Константина Андрейченко.

Yarregion.ru Владимир Волков

«Всецело поддерживаю действия сотрудников правоохранительных органов. Я уже говорил и ещё раз повторю, что в структурах органов государственной власти и местного самоуправления должны работать только честные и порядочные люди. А нечистые на руку должны понести соответствующее наказание.

К сожалению, такие единичные факты очерняют тысячи абсолютно честных и преданных своей работе служащих. Уверен, что следственные органы во всём досконально разберутся, и беспристрастную оценку действий сотрудников акционерного общества и подведомственного учреждения даст суд», — заявил мэр Ярославля Владимир Волков.

Также мэр сообщил, что администрация города готова оказывать всемерное содействие следствию. Стоит оговориться, что формально оба задержанных не являются прямыми подчиненными мэра Ярославля, а работают в организациях, которые можно назвать подведомственными мэрии.