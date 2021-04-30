Тирасполь, , 14:41 — REGNUM В Приднестровье будут повышены пенсии на 5%. Об этом 30 апреля сообщил глава республики Вадим Красносельский в своём телеграм-канале.

«Депутатский корпус только что проголосовал за мое предложение увеличить с 1 апреля на 5% размер пенсий», — написал Красносельский.

Глава республики добавил, что народные избранники поддержали его предложение запустить механизм доплаты пенсионерам за повышенный трудовой стаж. Его будут платить женщинам, которые отработали больше 20 лет, и мужчинам, которые отработали более 25 лет.

«Все они теперь будут ежемесячно получать доплату — 0,5% — за каждый год, отработанный сверх основного норматива», — сообщил глава ПМР.

Он отметил, что эта инициатива должна коснуться около 63 тыс. приднестровцев.