Нур-Султан, , 14:35 — REGNUM Интеграцию в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили в телефонном разговоре президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев, сообщили 30 апреля в пресс-службе казахстанского лидера.

Собеседники выразили готовность нарастить объем взаимной торговли, диверсифицировать экспорт товаров, а также наладить прямые контакты между бизнесом и регионами двух стран.

Стороны договорились провести в ближайшее время заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству. Главы Казахстана и Белоруссии также обсудили борьбу с коронавирусом и вакцинацию населения.

Напомним, в мае 2021 года в Казахстане пройдет очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета. В рамках саммита запланировано проведение Евразийского делового форума.

Читайте также: В Татарию прибыл премьер-министр Белоруссии