Анкара, , 14:34 — REGNUM В рамках договорённостей с Россией Турция получит значительное количество доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сегодня, 30 апреля, после пятничной молитвы в Стамбуле заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

«Мы провели переговоры с Россией, и, надеюсь, нам будет доставлена вакцина «Спутник V», — отметил глава государства.

Турецкий лидер добавил, что профильное министерство Турции продолжит переговоры с российской стороной, а сам Эрдоган обсудит этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте также: Турция намерена совместно с РФ производить вакцину «Спутник V» — Чавушоглу

«Рассчитываю, что мы получим из России внушительные объемы «Спутника», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Турция подписала контракт на поставку российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Вакцина начнёт поступать в страну в следующем месяце, а полностью этот контракт будет реализован в течение полугода.