Симферополь, , 14:34 — REGNUM Уровень бронирования пятизвёздочных гостиниц в Республике Крым в мае достиг 95% в среднем. Об этом 30 апреля написал в социальной сети глава Крыма Сергей Аксёнов.

Он уточнил, что средний уровень бронирования в средствах размещения на май 2021 года составляет 80%. При этом в Ялте забронировано от 90 до 95% мест размещения, в Алуште — 80%. Ниже уровень бронирования в Евпатории и Феодосии — 70%.

«Уровень бронирования отелей пять звезд на май составляет 95%, отелей четыре звезды — 88%, 3 звезды — более 75%», — написал Аксёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в Крыму готовы принять более миллиона туристов. С начала года регион уже посетили более миллиона гостей, это почти на 40% больше, чем за январь-апрель 2019 года. Добавим, что сегодня, 30 апреля, глава Крыма продлил действующие в регионе антиковидные ограничения, в том числе — запрет на работу хостелов.

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