Вашингтон, , 14:43 — REGNUM Выкрики о закрытии в США частных тюрем вынудили президента Джо Байдена прервать своё выступление. Это произошло в штате Джорджия, где Байден произносил речь в сотый день своего президентства, сообщает издание Newsweek.

Американский лидер принялся говорить о достижениях и планах на будущее, но протестующие стали криками требовать прекращения задержаний и роспуска иммиграционно-таможенной полиции. Байден пытался говорить дальше, но выкрики продолжались.

Тогда он заявил, что согласен с мнением протестующих, пояснив собравшимся, что имеет в виду выступления против частных тюрем. Он попросил на решение проблемы ещё пять дней.

«Их не должно существовать, и мы работаем над тем, чтобы закрыть их все», — сказал Байден о частных тюрьмах.

Ранее Байден подписал указ о том, чтобы генеральный прокурор не возобновлял контакты с частными пенитенциарными учреждениями, так как они «менее человечны и менее безопасны», чем государственные тюрьмы.