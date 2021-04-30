Москва, , 14:33 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов может завершить карьеру. Об этом 30 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что с высокой долей вероятности Магомедшарипов больше не будет драться.

Представители бойца при этом отметили, что уже ближайшим летом он может получить бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

В апреле Магомедшарипов был исключён из рейтинга UFC. До этого 30-летний спортсмен занимал третью строчку рейтинга в полулёгком весе.

Последний на сегодняшний день поединок он провёл в ноябре 2019 года, победив американца Келвина Каттара единогласным решением судей. Всего на счету Магомедшарипова 18 побед и одно поражение.