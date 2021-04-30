Казань, , 14:32 — REGNUM Между странами ЕАЭС сохраняются определённые разногласия по вопросу использования навигационных пломб — средств идентификации на основе технологии навигационной спутниковой системы. Об этом 30 апреля заявила официальный представитель ЕЭК, помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

«Соглашение практически прошло все внутригосударственные согласования государств-членов. Вместе с тем, этот вопрос поднимался на последнем совете Евразийской экономической комиссии, в рамках которого было предложено провести дополнительные консультации по двум спорным статьям, связанным с объёмом информации, который будет размещаться на навигационных пломбах, и непосредственно виды товаров, на которые будут распространяться действия данного соглашения», — заявила Малкина.

По её словам, ЕЭК пытается выработать компромиссные взаимовыгодные условия, и консультации в настоящее время по этому вопросу продолжаются.

«Мы рассчитываем, что при готовности экспертов внести более конструктивные предложения по достижению компромиссных решений на очередное заседание ЕЭК мы сможем доложить о степени приближения взаимных позиций», — указала она.