Москва, , 14:36 — REGNUM Компания Mitsubishi представила на российском авторынке рестайлинговый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross. Об этом сообщается на сайте компании.

Новый кроссовер японской марки будет представлен в России в трёх версиях. Стоимость новинки будет составлять от 2 413 000 рублей до 2 753 000 рублей.

Mitsubishi Eclipse Cross в двух комплектация получил новый атмосферный мотор объёмом 2,0 л, который выдает 150 «лошадей». Также модель с полным приводом оснащается турбированным двигателем на 1,5 л мощностью 150 л. с. В качестве трансмиссии идёт бесступенчатый вариатор.

Отмечается, что заправлять автомобиль можно бензином марки АИ-92. Кроме того, модель оснащается фирменной системой полного привода Mitsubishi Super-All Wheel Control (S-AWC).

Напомним, в феврале 2021 года компания Mitsubishi представила обновлённый кроссовер Outlander.

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