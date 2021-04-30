Москва, , 15:20 — REGNUM Выход в открытый космос российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, находящихся на борту Международной космической станции (МКС), пройдет 2 июня. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе государственной корпорации Роскосмос.

«Выход состоится 2 июня», — сказали в пресс-службе.

Также в госкорпорации отметили, что членам экипажа станции нужно будет подготовить стыковочный отсек перед приходом многофункционального лабораторного модуля «Наука» и провести замену сменной панели регулятора расхода жидкости системы обеспечения теплового режима функционально-грузового блока.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля стало известно, что космический грузовой корабль «Прогресс МС-14», отстыковавшийся от модуля «Звезда» МКС, сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере, несгоревшие части затоплены в несудоходной части Тихого океана.