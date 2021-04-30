Варшава, , 14:31 — REGNUM 30 апреля министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в республике за последний сутки. Так, в стране зафиксировали 6 796 новых случаев заражения коронавирусом. В Польше от COVID-19 скончались еще 429 человек.

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«Динамика новых заражений демонстрирует новую тенденцию — на протяжении последней недели не регистрируется более 10 тысяч новых заражений. Это впервые с начала февраля текущего года», — говорится в сообщении.

В целом с начала пандемии в Польше подтверждены 2 792 142 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 67 502 человек в республике с диагнозом COVID-19 за это время умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции отметил, что пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней.