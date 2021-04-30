Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM В Петербурге 30-летний мужчина устроил конфликт в поликлинике с врачом-педиатром из-за прививки и набросился на медика с кулаками. Врач оказался в больнице, а агрессор — под стражей и уголовным делом. Это уже второй подобный случай в Петербурге в 2021 году, причем вновь — в Невском районе.

Как сообщили 30 апреля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, 29 апреля в детской поликлинике в Невском районе города мужчина из хулиганских побуждений спровоцировал скандал с участковым врачом-педиатром и нанёс ему множественные удары руками и ногами, причинив боль и травмы головы.

В отношении нападавшего местного жителя возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

"Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным издания «Фонтанка», избиению врача предшествовал конфликт жены обвиняемого с врачом-педиатром. Женщина потребовала сделать ее ребенку определенную прививку, однако врач не нашел медицинских оснований для такой вакцинации и порекомендовал обратиться к профильному специалисту для составления плана иммунизации ребенка. Раздосадованная женщина вызвала мужа, который устроил избиение врача на глазах взрослых и детей, пришедших на приём.

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Напомним, что в январе 2021 года в том же Невском районе мужчина потребовал ввести ребенку импортную вакцину от столбняка, однако врач не нашла показаний для такой прививки, чем вызвала ярость посетителя. Он применил в отношении женщины, 1962 года рождения, газовый баллончик. Пострадавшая от воздействия на нее перцового газа упала на пол, получив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушиба мягких тканей затылочной области, дисторсии шейного отдела позвоночника и другие. Нападавший был заключен под стражу на время следствия.