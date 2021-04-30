Лиссабон, , 14:29 — REGNUM Власти Португалии приняли решение об открытии границ с Испанией. Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Коста, сообщает агентство Lusa.

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Открытие границ намечено на 1 мая. Ранее сообщение между двумя странами было ограничено с января 2021 года: так, работали лишь 18 пунктов пропуска и лишь для перевозки товаров и аварийно-спасательных машин.

Коста сделал заявление после заседания Совета министров о действующих ограничениях.