Симферополь, , 14:28 — REGNUM Более миллиона туристов готовы принять в Республике Крым в мае, сообщил 30 апреля в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В мае республика готова принять более одного миллиона туристов, на сегодняшний день в нашем регионе работает 700 отелей и санаториев, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора. Сотрудники санаторно-курортной сферы проходят централизованную вакцинацию — на сегодня это более 5 тысяч человек, не считая, тех, кто вакцинируется в частном порядке», — уточнил глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, высокий сезон в Крыму начинается с 1 мая. В январе-апреле в регионе уже побывали более миллиона туристов, турпоток по сравнению с доковидным 2019 годов вырос на 38%.

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