Рязань, , 14:31 — REGNUM Новую школу, возведённую в рамках нацпроекта «Образование», введут в эксплуатацию в 2021 году в Сасово Рязанской области. Будет продолжена работа над реализацией ещё семи проектов, сообщает 30 апреля корреспондент ИА REGNUM.

О новых учебных объектах этом в ходе публичного отчёта 28 апреля рассказала министр образования и молодёжной политики региона Ольга Щетинкина. Благодаря перераспределению бюджетных средств, строительство школы началась на два года раньше первоначального срока. Работа идёт ускоренными темпами, ввод в эксплуатацию нового учебного учреждения намечен на 2021 год. Также в рамках нацпроекта начато строительство школы в районе Кальное в Рязани. Среди приоритетных задах региональных властей на 2021 год и создание 56 центров естественно-научного направления «Точка роста», центра опережающей профессиональной подготовки с 12 мастерскими и центра по работе с одарёнными детьми по модели «Сириуса», а также открытие школьного Кванториума.

Вместе с тем, 30 апреля глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, заявил, что регион вошёл в число субъектов, где ещё не объявлены конкурсы по нацпроекту. Ведомство продлило срок контрактации до 15 мая, и в случае отсутствия заявок пообещали принимать административные меры и информировать губернаторов.

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