Нижний Новгород, , 14:28 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 30 апреля выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 068 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

За последние сутки в республике выписаны 22 человека, всего с начала пандемии выздоровели 18 069 жителей Мордовии. 242 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне был зарегистрирован один летальный случай, за минувшие сутки летальных случаев не было.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 29 апреля в инфекционных стационарах республики лечение получали 387 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2010 человек.