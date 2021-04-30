Донецк, 30 апреля 2021, 14:39 — REGNUM Народный совет Донецкой Народной Республики одобрил законопроект «Об обращении имущества, находящегося в собственности банков Украины, в собственность Донецкой Народной Республики». Об этом сообщила 30 апреля пресс-служба парламента.
Законопроект представил глава комитета Народного совета по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кныш.
Депутат добавил, что действие закона не распространяется на российские банки, работавшие на Украине в то время.
Законопроект был одобрен в двух чтениях. Далее он будет направлен на подпись главе ДНР и вступит в силу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин заявил, что отключение России от платёжной системы SWIFT не станет для неё трагедией, поскольку существуют аналогичные системы, кроме того, это не выгодно частной структуре, обслуживающей SWIFT.
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