Донецк, , 14:39 — REGNUM Народный совет Донецкой Народной Республики одобрил законопроект «Об обращении имущества, находящегося в собственности банков Украины, в собственность Донецкой Народной Республики». Об этом сообщила 30 апреля пресс-служба парламента.

Законопроект представил глава комитета Народного совета по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кныш.

«К банкам Украины в соответствии с проектом закона относятся банки, получившие лицензию Национального банка Украины и осуществлявшие свою деятельность на территории Донецкой области Украины по состоянию на 14 мая 2014 года…», — рассказал он.

Депутат добавил, что действие закона не распространяется на российские банки, работавшие на Украине в то время.

«Проектом закона предусматривается, что прекращение права собственности банков Украины влечёт прекращение прав требования указанных организаций к гражданам по обязательствам, возникшим до 14 ноября 2014 года», — отметил Кныш.

Законопроект был одобрен в двух чтениях. Далее он будет направлен на подпись главе ДНР и вступит в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин заявил, что отключение России от платёжной системы SWIFT не станет для неё трагедией, поскольку существуют аналогичные системы, кроме того, это не выгодно частной структуре, обслуживающей SWIFT.

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