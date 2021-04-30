Москва, , 14:43 — REGNUM На юго-востоке Москвы местные жители обнаружили территорию с повышенным радиационным фоном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественный деятель Дмитрий Сараев, лично обследовавший указанный участок.

По его словам, территория с повышенным радиационным фоном была обнаружена на Каширском шоссе Москвы, неподалеку от места строительства Юго-Восточной хорды столицы и получившего широкую огласку могильника радиоактивных отходов возле станции Москворечье.

«Уровень излучения составляет от 500 до 1 тыс. микрорентген в час (норма 50 микрорентген в час. — Прим. ИА REGNUM). Это недалеко от строящейся Юго-Восточной хорды», — сказал Сараев.

Собеседник ИА REGNUM отметил, что на место прибыли представители МЧС. Сейчас на месте производятся работы по дезактивации источника радиации.

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