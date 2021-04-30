Москва, , 14:24 — REGNUM Возродить должность государственного тренера планирует Министерство спорта РФ. Об этом 30 апреля заявил министр спорта Олег Матыцин на итоговой коллегии ведомства.

«Мы прорабатываем вопрос введения штатной должности государственного тренера», — сказал Матыцин.

Он отметил, что задачей гостренера будет координация деятельности по развитию вида спорта и обеспечение связи с министерством по вопросам, которые напрямую не касаются подготовки сборных.

Глава ведомства добавил, что в 2020 году для каждой федерации впервые были обеспечены штатные единицы для работы со сборными.

Должность гостренера была введена в СССР в 1973 году. Он отвечал за планирование и осуществление мероприятий по развитию в стране подотчётного ему вида спорта. В его задачи входила координация действий главных тренеров сборных команд страны, старших тренеров республиканских спорткомитетов, добровольных спортивных обществ и ведомств.

Читайте также: Матыцин назвал темпы строительства спорткомплексов на селе