Симферополь, , 14:22 — REGNUM Туристический поток в Республику Крым с начала 2021 года вырос почти на 40% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом в соцсетях написал глава Крыма Сергей Аксёнов 30 апреля.

«1 мая в Крыму стартует высокий курортный сезон. По данным Министерства курортов и туризма республики, за январь-апрель текущего года в нашем регионе отдохнуло более 1 миллиона туристов. Это на 38,6% выше аналогичного периода 2019 года», — сообщил Аксёнов.

Он уточнил, что 65% туристов в этом году въехали в Крым на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, 28% гостей воспользовались самолётами, 5% — на поездах, менее 2% въехали в Крым через государственную границу РФ на участках Армянск, Джанкой, Перекоп.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Аксёнов ранее заявлял о «зашкаливающем» туристическом сезоне в Крыму в 2021 году. Ранее республиканское минкурортов прогнозировало, что регион примет на 20% гостей больше, чем в 2019 году.