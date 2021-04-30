Казань, , 14:22 — REGNUM Обсуждать возможность дополнительных решений со стороны ЕЭК по части торговли сахаром преждевременно — они будут зависеть от того, какая конъюнктура сложится на рынке в конце лета 2021 года. Об этом 30 апреля заявила официальный представитель ЕЭК, помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

«Совет ЕЭК на последнем своём заседании принял решение предоставить тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза сахара в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года», — заявила Малкина.

С учётом ситуации с ценами на рынке сахара ЕЭК планирует вернуться в июле 2021 года к рассмотрению вопроса о возможности дополнительных мерах.

«Хочу подчеркнуть, что это будет предложено только в случае соответствующей необходимости. Здесь вопрос достаточно сложный, потому что наши страны являются достаточно уверенными производителями сахара, и безусловно, что этот вопрос должен рассматриваться сразу в совокупности, в различных плоскостях: и в социальной, и экономической», — указала она.