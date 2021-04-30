Минск, , 14:22 — REGNUM Белорусская милиция не должна церемониться с врагами режима и выполнить задачи по посевной. Об этом 30 апреля на совещании по кадровым вопросам в президентском дворце заявил Александр Лукашенко.

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Госсекретарь совбеза Александр Вольфович и министр внутренних дел Иван Кубраков дали положительные характеристики назначаемым руководителям органов внутренних дел. Лукашенко осуществил назначения и высказался по ситуации в западной областном центре — городе Гродно, а также по проблеме кризиса в Белоруссии. Он возмутился коррупцией и рассказал, как «начал, как у вас принято, копать глубже: оказывается, воровали скот и списывали на падеж».

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«Ребята идут на должности такого высокого уровня впервые. Одно дело работать заместителем, второе дело — возглавлять в это, опять же повторюсь, непростое время эти коллективы. Я в шутку сказал, что генералы мягкими не бывают. Если можно мягко принимать решения — это будет хорошо. Но выполняться они должны жестко, — сказал Лукашенко. — Вы люди в погонах, и обстановка нам диктует, что церемониться мы особо не должны, защищая интересы наших людей. Мы же не сами себя защищаем. Защитить миллионы людей (да и транзитная страна — интересы пересекаются) — вот это вопрос».

Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко «поинтересовался у руководителей местной вертикали ходом посевной кампании в отдельных районах и в разрезе регионов», в подробностях обсуждались метеорологические условия, темпы посевной, состояние озимых культур. Он снова поставил задачу динамично проводить посевные работы и в целом завершить их к 9 мая, а также «обратил внимание на эффективное и рациональное использование сельскохозяйственной техники, которую нужно вовремя обслуживать, не допускать, чтобы она простаивала».

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