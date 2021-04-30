Красноярск, , 14:21 — REGNUM Силовики 30 апреля провели в Красноярском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) «стандартную процедуру»: опросили сотрудников института, просмотрели документы.

Уголовное дело не возбуждено, никого из сотрудников не задержали, передаёт «ТВК Красноярск», ссылаясь на информацию пресс-службы института.

По данным портала, проверка связана с приобретением зерновой сушилки за 6 млн рублей, которая находится в Минино. Информации о том, почему ей заинтересовался отдел экономической безопасности, пока нет.

По словам руководителя группы научных коммуникаций центра Егора Задереева, ему неизвестно, с чем связан «весь сыр-бор» по поводу указанной сушилки. Она «оплачена, поставлена» и стоит в опытном хозяйстве в поселке Минино: «Ждёт урожая, который будет сушить».

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