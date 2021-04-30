Бухарест, 30 апреля, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В сети появились фотографии дорожных испытаний бюджетного универсала на базе Dacia Logan 2022 модельного года. Снимки с моделью размещены на сайте Motor1.

Motor1 Универсал Dacia Logan

Тесты новинки проходили в Швеции на замерзшем озере. Новый недорогой универсал заменит в модельном ряду не только Logan MCV, но и минивэн Lodgy.

Собираться автомобиль будет на «тележке» CMF-B Renault Clio. Автопроизводители оснастят модель легкосплавными дисками без колпаков, барабанными тормозами и рейлингами на крыше. Внешне универсал имеет некоторые общие черты с кроссовером Sandero Stepway.

Дебют новой модели состоится в 2022 году.

Ранее в Румынии были протестированы прототипы семиместной версии кроссовера Dacia Duster. Ожидается, что модель будет называться Grand Duster, а её размер составит 4500 мм. Премьера автомобиля состоится уже в этом году.

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