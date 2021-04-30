Минск, , 14:24 — REGNUM Граница Республики Белоруссия была повторно в течение этого месяца нарушена в воздушном пространстве со стороны Польши. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба белорусского министерства обороны.

«29 апреля в 02:02 (совпадает с мск) в районе населенного пункта Козловичи средствами радиолокационной разведки ВВС и войск ПВО во взаимодействии с органами пограничной службы Республики Беларусь зафиксировано уже повторное в течение месяца нарушение государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны Республики Польша», — говорится в сообщении.

Также указывается, что вертолет нарушитель Ми-24 покинул белорусскую территорию в 02:03 в районе населенного пункта Теребунь, при этом винтокрылая машина сопровождалась средствами ПВО Белоруссии.

«В связи с данным инцидентом 30 апреля в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси, которому была выражена озабоченность участившимися случаями нарушения Государственной границы Беларуси, а также заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии предъявил девяти лицам обвинение в заговоре, который был совершен с целью захвата государственной власти, стране.