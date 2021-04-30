Екатеринбург, , 14:20 — REGNUM Религиозные конфессии Свердловской области приняли ряд решений по профилактике заболевания COVID-19 в преддверии религиозных праздников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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В Екатеринбургской епархии РПЦ решили организовать в Пасху там, где это возможно, несколько богослужений, чтобы снизить количество одновременно находящихся в помещении молящихся людей.

Такие же меры приняли мусульманские организации региона. В частности, глава Духовного управления мусульман Свердловской области (Центральный муфтият), муфтий Абдуль-куддус-хазрат Ашарин заявил, что в мечетях будут проводить несколько праздничных молитв, чтобы не создавать толпу во время совершения намаза.

«Все учреждения религиозного культа в Свердловской области обеспечены защитными медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских призвал верующих отмечать религиозные праздники дома.

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