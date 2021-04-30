Казань, , 14:16 — REGNUM Страны ЕАЭС уже выполняют программу по сотрудничеству в сфере услуг, связанной с космической отраслью. Об этом 30 апреля заявила официальный представитель ЕЭК, помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

«На прошедшем заседании главы правительств рассмотрели вопрос о реализации первых этапов этого глобального проекта союза в сфере предоставления космических и информационных услуг на основе данных дистанционного зондирования земли», — заявила Малкина.

«Мы наметили, что эта программа будет реализовываться с 2021 по 2025 годы в три этапа», — указала она.

По её словам, страны союза уже приступили к реализации первых мероприятий в этом направлении.

«Рассчитываем, что одним из результатов станет производство около четырёх новых космических аппаратов. Что касается нынешней стадии, сейчас страны ЕАЭС реализуют определённые совместные действия», — подчеркнула она.