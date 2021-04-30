Москва, , 14:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции упоминал ситуацию вокруг регистрации «Спутника V» в Евросоюзе для иллюстрации происходящего. Об этом 30 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конечно, такой прямой просьбы не было. Но чтобы проиллюстрировать ситуацию, когда затягивается время с одобрением, да, действительно об этой ситуации президент упоминал», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, действительно ли Путин призвал французский бизнес помочь в изменении предвзятого отношения европейских регуляторов к российской вакцине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции заявил, что Пятая Республика может получить быстрый рост российских инвестиций в свою экономику.

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«Французские капиталовложения в Россию достигают почти 17 млрд долларов. Кстати говоря, российские во Франции — 3 млрд. Могли бы быть и больше, думаю, если бы французские регуляторы, государственные власти так же относились к российскому бизнесу, как Россия относится к французскому», — заявил Путин.