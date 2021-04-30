Уфа, 30 апреля 2021, 14:17 — REGNUM Завод по производству конопляного масла намерены построить в Башкирии. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании в формате «Инвестчас» в правительстве региона.
Сообщается, что инвестор начал возводить в Кушнаренковском районе завод по производству экологически чистой продукции, в том числе из конопляного масла, семян. Всего на заводе планируют выпускать свыше 50 наименований продукции.
На реализацию данного проекта планируется направить 200,5 млн рублей и создать 75 новых рабочих мест.
Отмечается, что участники «Инвестчаса» одобрили данный проект. Инвестору будет предоставлено в аренду 2 400 га сельскохозяйственных угодий для выращивания масличных культур.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены построить завод по производству солнечных панелей.