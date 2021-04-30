Джокьякарта, Индонезия, 30 апреля 2021, 14:13 — REGNUM Сбор средств на покупку новой подводной лодки, инициированный мечетью в Джокьякарте, позволил собрать 1,2 млрд индонезийских рупий ($83,2 тыс.), сообщает CNN Indonesia.
Ожидается, что сбор средств будет открыт еще в течение месяца.
Планируется, что все пожертвования будут отправлены через ВМС Индонезии после завершения сбора средств.
Мечеть планирует собрать 1,7 трлн индонезийских рупий на покупку подводной лодки.
Как сообщало ИА REGNUM, семьи погибших на подводной лодке в Индонезии получили страховые выплаты от несчастных случаев на производстве.
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