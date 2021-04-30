Бишкек, , 14:11 — REGNUM Стороны конфликта на таджикско-киргизской границе полностью прекратили стрельбу и отвели с огневых позиций военную технику. Об этом 30 апреля заявил полномочный представитель правительства Киргизии в Баткенской области Омурбек Суваналиев, сообщает агентство 24.kg.

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По его словам, ситуация на границе продолжает стабилизироваться. «Однако говорить о том, что ситуация полностью выровнена, пока преждевременно», — сказал полпред.

Он отметил, что последствия столкновений очень серьезные. Суваналиев добавил, что тажикистанская стороны убрала бульдозеры из села Арка в Лейлекском районе Баткенской области.

Ранее глава государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что конфликт на границе с Таджикистаном будет урегулирован до вечера 30 апреля.

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