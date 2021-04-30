Москва, 30 апреля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Российские компании проявляют растущий интерес к Каспийскому региону. Об этом 30 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Dragonoil.com Нефтедобывающая платформа на Каспии

«Не нужно, мне кажется, лишний раз говорить о том, насколько это важно для России. Это касается и вопросов экономической деятельности, и взаимодействия с нашими ближайшими партнёрами и союзниками. И конечно, это касается вопросов обеспечения безопасности, интересов России в Каспийском регионе в целом», — заявил Путин.

«Есть планы не только довести до конца имеющиеся проекты, но и — мне представители наших крупных компаний докладывают об этом, правительство — есть и планы расширения нашей экономической деятельности, расширения деятельности наших экономических операторов», — указал он.