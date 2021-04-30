Брюссель, , 14:12 — REGNUM В нарушении антимонопольных норм Европейского союза обвинила американскую компанию Apple Еврокомиссия (ЕК), в результате чего копания может быть оштрафована на сумму в размере до 10% от своего годового дохода. Об этом 30 апреля сообщается в распространенном заявлении ЕК.

Отмечается, что, по данным ЕК, система оплаты прослушивания музыкальных треков в режиме онлайн (стриминга) в приложении App Store («Эпп Стор») «завышает расходы конкурирующих стриминговых платформ» и также является ограничивающей права пользователей, так как она не информирует последних «об альтернативных возможностях стриминга».

Отметим, 28 апреля стало известно, что антимонопольные регуляторы Евросоюза на текущей неделе, как ожидается, обвинят компанию Apple в блокировке конкурентов в магазине приложений App Store после жалобы сервиса потоковой передачи музыки Spotify.