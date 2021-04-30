Москва, , 14:07 — REGNUM Задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным во время оглашения послания Федеральному собранию, будут выполнены полностью или частично, уверены 76% информированных жителей России, приводит данные ВЦИОМ.

Придерживаются обратного мнения 19%. Больше половины из тех, кто слышал о послании (54%), считают, что реализация задач положительно повлияет на жизнь людей. Обратное мнение у 40%. Затруднились ответить 6%.

Основные эмоции, которые испытали граждане РФ слушавшие послании главы государства, — это надежда (31%), доверие (24%), уважение (21%), уверенность в завтрашнем дне (20%) и гордость за Россию (16%).

Опрос по телефону проведён 22 апреля 2021 год среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин выступил с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 года.

Читайте подробнее: ВЦИОМ выяснил наиболее важные для жителей РФ темы в послании президента