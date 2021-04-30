Тюмень, , 14:06 — REGNUM История и оздоровление. Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев рассказал корреспонденту ИА REGNUM о развитии туристической отрасли в регионе. Беседа с ним состоялась в рамках проведения полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» президенской проектной платформы «Россия — страна возможностей».

Андрей Вадимович, как развивалась туристическая отрасль в Тюменской области последние годы?

Если смотреть в обратной перспективе за 20 лет, следует отметить, какие были этапы. Первое — после приезда в Тобольск Президента РФ Владимира Путина и его встречи с тогдашним губернатором Тюменской области Сергеем Собяниным, было принято решение восстановить историческую столицу Сибири — город Тобольск. И тогда Сергей Собянин активно взялся за восстановление Тобольского кремля. Там было три этапа: восстановление верхнего исторического центра, восстановление Тобольского кремля и сейчас мы подошли к третьему этапу — восстановление Подгорной части. Примерно по такому же плану двигались и в городе Тюмени. Первое — восстановление исторического центра и создание городской среды. При погружении в историю мы выяснили для себя, что музейные архивы наполнены большим количеством фактов, которые было бы интересно продемонстрировать, и показать в целом освоение Сибири жителям России и зарубежным гостям. Потому что эту историю, по большому счету, мало кто знает, она была несколько «подстерта» в советское время, исходя и разных обстоятельств — например, частично скрывали историю судьбы царской семьи после 1917 года. Когда все это было собрано и сделано, мы стали с 2012—2013 года постоянно попадать в рейтинги исследований как самый комфортный город, как самый чистый, как город с лучшими дорогами. И стало ясно, что среда уже создана, появились международные сетевые отели, и есть контент для того, чтобы по новой «рвануть» с продвижением туризма. И тогда было создано Агентство туризма и продвижения Тюменской области и проект Visit Tyumen, с запуска которых и начинается отсчет новой эры продвижения Тюменской области.

И что в итоге принципиально изменилось?

Если уходить в цифры за последние несколько лет, динамика такова: На 2014 год Тюменскую область посещало 1 500 тысячи человек в год, а сейчас это 3 миллиона 258 тысяч. Мы прирастали ежегодно на 20% турпотока по отношению к предыдущему году. По иностранному туризму последние два года мы росли на 40%. И получается, что сегодня мы, даже не смотря на пандемию, в которую, конечно, все провалились, мы восстановились довольно быстро. Мы открыли наше термальное море, приехала глава Ростуризма Зарина Догузова, вместе с губернатором Александром Моором открыла первый термальной сезон в России. Сейчас у нас 18 санаториев и около 20 открытых термальных источников. До того мы начали изучать иностранный опыт развития wellness-направления в туризме. В 2019 году на выставке Tourism Expo Japan в Осаке мы изучили опыт Японии. И пандемия, с одной стороны, остановила нас, а с другой — дала время все обдумать. Мы выяснили, откуда у нас все-таки взялись термы. Обычно они бывают либо в горных породах, как Кавминводы, либо в вулканических, как на Камчатке. На равнине возникновение термальных источников — это феномен. Мы подняли данные, которые давно были в распоряжении геологов, и выяснили, что десятки миллионов лет назад, раньше на территории Тюменской области — между нынешними Сургутом, Омском и Тюменью — находилось море. Вот здесь, где мы сейчас с Вами сидим, плавали 9-метровые акулы, огромные динозавры… В 40 километрах от Тюмени есть Кыштырлинский карьер, где намывается песок. Там до сих пор находят зубы акул, аммониты, панцири доисторических крабов…

Немалую роль сыграла в развитии этой темы программа обучения региональных команд, проходившая в РАНХиГС в Москве, в которой мы принимали участие, и как раз пришли в нее именно с туристической тематикой.

Итак, на месте моря через некоторое время произошли тектонические сдвиги, оно оказалось с замкнутых слоях земли, и так его и не нашли бы, если бы не пришли нефтяники и не начали искать нефть. Они начали буровые работы, но вместо нефти пошла зеленая термальная вода. Потом были проведены особо глубокие буровые работы, и была найдена вода, температура которой доходила до 125 градусов по Цельсию — каждые 33 метра глубины скважины температура повышается на 1 градус. Таким образом, наша линза от 800 метров до 1,5 километров в глубину, и находится практически под всем югом Тюменской области, и с каждой глубины поднимают воду разной температуры. И поэтому источники от 35 до 48 градусов.

В сочетании с тем, что у нас здесь доступны все 4 режима бальнеологии: питьевой режим, орошение, купание в термальной минеральной воде, грязелечение, — мы получили полноценный бальнеологический курорт. И сейчас мы ставим себе задачи по наиболее широкому развитию новыхтермальных источников.

Но, тем не менее, севера Тюменской области всегда славились своими интереснейшими этническими достопримечательностями. Быт и традиции северных народов всегда являлся привлекательным туристическим продукт ом, например, на Камчатке. Жизнь индейцев — в штатах…

Если говорить по большому счету, получилось так, что мы отчасти разделили якорные направления развития. Ямал проводит Дни Оленевода — и очень хорошо это делает, Югра тоже отыгрывает тему стойбищ. А еще в Когалыме находится уникальный океанариум, входящий в «десятку» лучших океанариумов мира.

У нас, на юге Тюменской области уже есть достойная инфраструктура, которая является базой для дальнейшего развития туристической отрасли. Есть все предпосылки к развитию автотуризма: несколько федеральных автомобильных дорог, качественные региональные трассы, строительство второго в регионе аэропорта. В Тюменской области находилось самое крупное стойбище, жили самые последние мамонты на земле, и это также является фактором для развития историко-культурного туризма. Но история развития региона, история Тобольска и Тюмени нас интересовала все-таки больше. Тут все сложилось в части упаковки и продвижения продукта — и съемки многосерийного фильма «Тобол», участие в Национальном туристском проекте «Императорский маршрут», и создание Агентства туризма и продвижения Тюменской области, а также разработка и продвижение туристического бренда региона Visit Tyumen, — все это вместе создало тот самый эффект, который позволил нам о себе рассказать за достаточно короткий промежуток времени. То есть, за 4 года мы рассказали о себе какому-то количеству людей в стране, участникам рынка, туроператорам, мы стали заметны на карте. К тому же мы принимаем участие во всех этапах программы субсидируемого отдыха в России Федерального агентства по туризму «Туристический кэшбек», и это тоже результат тот системной работы, которую мы проводим.