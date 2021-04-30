Ханты-Мансийск, 30 апреля 2021, 14:05 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Ханты-Мансийске, сообщает 30 апреля региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 51 случай.
По данным оперштаба, с начала пандемии на 30 апреля в Югре зарегистрировано 56 013 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 54 710 человек, 792 пациента с COVID-19 скончались.