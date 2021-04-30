Варшава, , 14:05 — REGNUM Представители международной исследовательской компании Ipsos провели в Польше опрос населения на предмет симпатий к политическим партиям и движениям республики. Результаты исследования опубликованы на портал Onet.pl.

Так, правящая в республике партия «Право и справедливость» оказалась на первом месте по уровню симпатий населения, набрав 33% голосов, однако среди молодежи (18−29 лет) этот показатель составил всего 2%. Исследование показало, что эта партия остается наиболее популярной лишь за счет жителей самых старших возрастных групп — её поддерживают 44% опрошенных в возрасте 50−60 лет и 56% респондентов старше 60 лет, а также за счет жителей деревень и небольших городов.

На втором месте оказалось движение «Польша — 2050». За эту политическую силу выразили готовность отдать голоса 22%. При этом, симпатии среди разных возрастных групп примерно одинаковая.

Схожая картина и у либеральной партии «Гражданская платформа», занявшей третье место в рейтинге. За неё готовы отдать свои голоса 18% опрошенных, и этот показатель лишь незначительно отличается в разных возрастных группах.

Любопытная картина оказалась у националистической партии «Конфедерация». В целом по Польше её рейтинг составляет всего 11%, однако среди молодежи 18−29 лет эта политическая сила лидирует — за нее готовы проголосовать 33% молодых людей. В то же время среди остальных возрастных категорий эта партия набрала всего по несколько процентов симпатий.

Опрос был проведен с 26 по 28 апреля 2021 года на репрезентативной выборке из 1 000 взрослых жителей Польши.