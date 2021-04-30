Москва, , 14:05 — REGNUM На сегодняшний день Россия не получила никакой конкретной информации о вероятной встрече президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом 30 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что Москва ждёт, когда в официальном или рабочем порядке поступят «какие-то конкретные предложения».

«Пока нет ничего — ни по повестке дня, ни по чему», — подчеркнул Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться для переговоров на территории Донбасса. В свою очередь глава Российского государства заявил о готовности принять своего украинского коллегу в Москве в любое время «для обсуждения двусторонних отношений».

На днях глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что встречу глав двух государств могут организовать в мае 2021 года. Он напомнил, что Зеленский предложил Путину встретиться в Ватикане, поскольку «это святое место, которое настроено на достижение мирных договорённостей». По его мнению, вторым таким местом является Швейцария, поскольку во всех мировых войнах она соблюдала нейтралитет.