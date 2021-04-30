Людиново, Калужская область, , 14:22 — REGNUM Людиновским районным судом 52-летняя местная жительница признана виновной в умышленном убийстве и ближайшие десять лет проведёт в исправительной колонии общего режима. Об этом 30 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Орудие преступления Prokuror-kaluga.ru

Судом установлено, что в декабре 2020 года в общежитии женщина распивала спиртное со знакомым мужчиной. Между собутыльниками произошла пьяная ссора.

Злоумышленница стала бить мужчину кулаками по лицу, а затем взяла нож и вонзила ему в грудь. Потерпевший скончался.

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