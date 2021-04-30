Жительница калужского Людиново проведёт 10 лет в колонии за убийство
Людиново, Калужская область, 30 апреля, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Людиновским районным судом 52-летняя местная жительница признана виновной в умышленном убийстве и ближайшие десять лет проведёт в исправительной колонии общего режима. Об этом 30 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.
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Орудие преступления
Судом установлено, что в декабре 2020 года в общежитии женщина распивала спиртное со знакомым мужчиной. Между собутыльниками произошла пьяная ссора.
Злоумышленница стала бить мужчину кулаками по лицу, а затем взяла нож и вонзила ему в грудь. Потерпевший скончался.