Кишинёв, , 14:10 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Аурелиу Чокой привился от COVID-19. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба правительства республики.

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Сообщается, что премьер-министру вкололи вакцину китайского производства Synopharm. Он заявил, что не видит других эффективных способов борьбы с пандемией.

«Твёрдо верю, что иммунизация — это единственный и самый быстрый шанс вернуться к нормальной жизни», — цитируют в пресс-службе главу правительства.

Он отметил, что в первую очередь в республике будут вакцинировать медицинских работников. Потом планируется привить педагогов, сотрудников бюджетной сферы и силовиков.

Напомним, в Молдавию в качестве гуманитарной помощи из Китая доставили 150 тыс. доз вакцины. Кроме того, из России в республику безвозмездно передали 142 тыс. доз препарата «Спутник V». Ранее в страну привезли вакцины Pfizer и AstraZeneca.

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