Симферополь, , 14:03 — REGNUM Действие антиковидных ограничений, введённых на территории Республики Крым, продлено до 1 июня. Изменения внесены в указ главы региона Сергея Аксёнова о введении режима повышенной готовности, документ размещен на сайте правительства РК.

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По-прежнему в Крыму сохраняется запрет на работу хостелов. Кафе и рестораны могут работать при условии, что посетители занимают не более 50% посадочных мест при соблюдении дистанции не менее двух метров, театры и кинотеатры могут принимать посетителей при условии наполняемости залов не более 75%. Также возможно посещение музеев и выставочных залов для групп не более десяти человек.

Отели, санатории работают в полном объёме. Также в регионе разрешена работа зоопарков, парков, салонов красоты, магазинов и торговых центров, а также пляжей.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма отказались от проведения Первомайской демонстрации из-за ситуации с коронавирусом.

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