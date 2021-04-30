Москва, , 14:08 — REGNUM Российский президент Владимир Путин 30 апреля проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Речь идёт о традиционном совещании, которое состоится наряду с рабочими встречами президента. В этот день Путин работает в Кремле, уточнил Песков.

Представитель Кремля заверил, что позднее журналистов проинформируют о проблематике, поднятой на совещании.

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