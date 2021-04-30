Сеул, , 14:07 — REGNUM В рамках министерской встречи стран «Большой семёрки» (G7), которая состоится в Лондоне с 3 по 5 мая, министр иностранных дел Южной Кореи проведёт двусторонние встречи с коллегами из США, Великобритании, Индии и ЕС. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в рамках министерской встречи стран G7 также состоится трёхсторонняя встреча между представителями Южной Кореи, США и Японии, в ходе которой стороны обсудят пандемию коронавируса, вакцину от COVID-19, борьбу с изменением климата и другие глобальные вопросы.

Предполагается, что представители трёх стран также могут затронуть вопрос выплат компенсаций жертвам сексуального рабства в годы Второй мировой войны, а также решение Токио по сливу загрязнённой воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.

В МИД Южной Корее подчеркнули, что в настоящее время ведутся обсуждения по поводу встреч с представителями других стран-участниц.

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