Москва, , 13:59 — REGNUM Финансовый эффект от использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в компаниях Сбера по итогам 2020 года превысил 90 млрд рублей, а чистая прибыль от их использования составила более 60 млрд рублей. В 2021 году финансовый эффект от использования ИИ в Сбере составит уже не менее 145 млрд рублей. Об этом сообщил президент, председатель правления компании Герман Греф, выступая на прошедшем в Москве 29 апреля награждении победителей и призёров совместного профиля «Искусственный интеллект» Олимпиады кружкового движения НТИ и Академии искусственного интеллекта Сбера для школьников.

«Я призываю всех внедрять эти технологии, так как это не только красиво с технологической точки зрения, но и точно дает прагматический и финансовый результат», — подчеркнул Греф. Развитие ИИ-технологий сегодня дает возможность получать результаты на совершенно другом, более высоком уровне, чем всего несколько лет назад, отметил он, и экономическая эффективность их использования гораздо выше.

Греф рассказал, что технологии искусственного интеллекта уже проникли в такие, казалось бы, консервативные сферы деятельности, как медицина, логистика, торговля.

К примеру, исследования в области медицинских технологий в перспективе помогут повысить точность диагностики, улучшить качество лечения, при этом снизить нагрузку на врачей и минимизировать вероятность врачебных ошибок. Порядка тысячи московских поликлиник уже проводят апробацию соответствующих наработок Сбера.

Отдельное направление научного и практического интереса Сбера — это нейросети и всё, что с ними связано. К примеру, банк интересуется рекомендательными сервисами, построенными на основе обработки искусственным интеллектом большого массива отзывов, жалоб и предложений. Кроме того, ИИ используется для сохранения существующих и привлечения новых клиентов, повышения эффективности продаж по всем направлениям экосистемы Сбера.

В рамках развития экосистемы Сбера, ИИ позволяет выстраивать курьерам и водителям оптимальные маршруты для доставки, а на основе их опыта — создавать системы компьютерного зрения и навигации для беспилотной техники. Сотни беспилотников СберАвтотех уже ездят по дорогам России.

«Пять лет назад, выступая на тему ИИ, мы звучали как глас вопиющего в пустыне, а сегодня ИИ — это уже так же важно и общепонятно как электричество. Эти технологии находятся сейчас на стадии своего расцвета, ренессанса. Наука, исследования и практическое применение их применение идут примерно вровень. Вы — на правильном пути, вы живете в правильное время и в правильном месте. Полученный опыт вам точно пригодится», — заявил Герман Греф, обращаясь к школьникам — победителям олимпиады.

«Искусственный интеллект» стал в этом году вторым по популярности из всех профилей Олимпиады кружкового движения НТИ. Всего для участия в нем зарегистрировалось 4744 участника из 84 регионов России и пяти стран: Казахстана, Киргизии, Молдавии, Латвии и Белоруссии. Школьники решали задания по математике и информатике, а для отбора в финал им была предложена задача по машинному обучению. В итоговом состязании приняло участие 102 ученика, перед ними стояла задача построить алгоритм, учитывающий здравый смысл. Для финального испытания участникам был предоставлен доступ к суперкомпьютеру Сбера «Кристофари».

Победители и призёры олимпиады получат весомые преимущества при поступлении в лучшие российские вузы. А лучшие команды уже приглашены на стажировку в компаниях экосистемы Сбера по направлению «Искусственный интеллект».