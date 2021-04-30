Сухум, , 14:02 — REGNUM В Абхазию поставили первую партию вакцины «Спутник V». Об этом 30 апреля глава минздрава республики Тамаз Цахнакия сообщил РИА Новости.

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«Мы получили первую партию вакцины «Спутник V». Она находится на нашем складе», — сказал глава минздрава журналистам.

Ранее в пресс-службе президента Абхазии сообщили, что в первой партии вакцины «Спутник V» поставленной в республику будет 6,5 тыс. доз препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним официальным данным, в Абхазии с начала пандемии выявили 14 494 носителей SARS-CoV-2. Из них 13 517 победили инфекцию. 222 пациента с диагнозом COVID-19 скончались.

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