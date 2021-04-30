Архангельск, , 13:58 — REGNUM В Архангельск пришла партия мусоровозов «HINO». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО — ООО «ЭкоИнтегратор», новые мусоровозы постепенно заменят уже примелькавшиеся горожанам оранжевые машины «КАМАЗ».

"Машины, которые сегодня представлены, усилят работу в архангельской агломерации. Таким образом региональный оператор с транспортными перевозчиками сможет повысить качество оказываемой услуги. Вся новая техника задней загрузки, поэтому она совершенно спокойно встроится в уже сформированные маршруты и будет обслуживать имеющийся евроконтейнерный парк», —отметил директор ООО «ЭкоИнтегратор» Дмитрий Кузнецов.

Ряжские мусоровозы пополнят автопарк в районах области, где ощущается острая нехватка техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области суд признал завышенным норматив накопления твердых коммунальных отходов (ТКО).