Архангельск, 30 апреля 2021, 13:58 — REGNUM В Архангельск пришла партия мусоровозов «HINO». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО — ООО «ЭкоИнтегратор», новые мусоровозы постепенно заменят уже примелькавшиеся горожанам оранжевые машины «КАМАЗ».
Ряжские мусоровозы пополнят автопарк в районах области, где ощущается острая нехватка техники.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области суд признал завышенным норматив накопления твердых коммунальных отходов (ТКО).