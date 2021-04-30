Уфа, , 13:59 — REGNUM Проверку по факту падения девочки в колодец провела прокуратура в Уфе. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры установили, что днем 29 апреля 2021 года женщина со своей трехлетней дочерью шли из магазина домой. В какой-то момент на ул. Просвещения ребенок наступил на крышку колодца, которая была не закреплена. В результате крышка перевернулась, а девочка упала внутрь.

Отмечается, что ребенку помогли мама и прохожие, травм она не получила.

В ходе проверки было установлено, что балансодержателем и ответственным за безопасную эксплуатацию данного колодца является НО Фонд развития жилищного строительства Башкирии.

«В этой связи прокуратура внесла в адрес руководства организации представление с требованием незамедлительно устранить нарушения законодательства и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности», — сообщает пресс-служба ведомства.